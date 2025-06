Borseggi no stop: la Capitale come un palcoscenico per i ladri di portafogli

Roma, estate 2025. Mentre migliaia di turisti affollano le strade della Capitale in occasione del Giubileo dei governanti, c’è chi ha pensato bene di approfittare della confusione. Zaini, tasche e tornelli della metro diventano i luoghi preferiti per colpire.

Ma la risposta non si è fatta attendere: nelle ultime ore, i carabinieri hanno arrestato nove borseggiatori, tutti colti in flagrante mentre cercavano di alleggerire i portafogli di ignari visitatori stranieri.

Il primo intervento in via Nazionale, dove due uomini di origini romene, di 34 e 37 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati bloccati proprio mentre tentavano di infilare le mani nello zaino di una turista americana. I militari del comando di Piazza Venezia li tenevano d’occhio già da qualche minuto, insospettiti dai movimenti troppo attenti tra i passanti.

Poco dopo, sulla linea A della metropolitana, all’altezza della fermata Flaminio, è toccato a un altro duo, questa volta formato da un uomo di 21 anni e da una ragazza di appena 14. I due sono stati sorpresi mentre sfilavano il portafoglio a un turista americano. L’uomo è finito in caserma, la minorenne è stata riaffidata alla famiglia in attesa dell’udienza.

Stessa scena, ma altri volti, alla fermata metro Vittorio Emanuele, dove gli addetti alla vigilanza Atac hanno segnalato al 112 due uomini che si aggiravano con fare sospetto. I carabinieri della stazione Piazza Dante sono intervenuti al volo: i due avevano appena sottratto un cellulare a una turista argentina mentre oltrepassava i tornelli. Anche per loro è scattato l’arresto.

Nelle ore successive, è stata la volta di viale Eritrea: altri due borseggiatori, sempre romeni, di 37 e 44 anni, sono stati fermati subito dopo aver preso il portafoglio a un turista kazako. Non contenti, i carabinieri si sono poi spostati in via Veneto, dove due giovani donne, di 19 e 23 anni, sono state colte sul fatto mentre si allontanavano di corsa.

Ma stavolta non è bastata la fuga: il turista tedesco derubato ha reagito, inseguendole e bloccandole con l’aiuto di un passante. Tutto si è concluso con l’intervento dei militari e il recupero del maltolto.

Il bilancio, in pochi giorni, è di nove arresti e diversi colpi sventati grazie all’attenzione dei carabinieri e alla collaborazione dei cittadini. Ma è anche il segnale di un fenomeno in crescita, alimentato dal boom turistico che Roma sta vivendo in vista del Giubileo. Tra selfie, monumenti e bus affollati, i borseggiatori non riposano mai. Ma, per loro, le manette sono sempre dietro l’angolo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.