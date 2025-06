Borseggi senza sosta a Roma, turisti nel mirino: 7 arresti in pochi giorni

A Roma, i borseggiatori non conoscono vacanze. Mentre la città si riempie di turisti, tra scatti al Colosseo e passeggiate sotto il sole cocente, i manolesta non si fermano. Ma nemmeno i carabinieri.

In una serie di interventi rapidi ed efficaci, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato sette persone sorprese in flagrante mentre tentavano di alleggerire tasche e borse di ignari visitatori.

Colosseo: tre donne in azione tra la folla

Il primo colpo fallito è andato in scena in piazza del Colosseo, dove tre donne di origini bosniache hanno provato a sfilare il portafogli a un turista straniero. Con mossa rapida ma non abbastanza discreta, sono state colte sul fatto dai carabinieri in borghese, che le seguivano da qualche minuto proprio per i loro movimenti sospetti tra la folla.

Centro storico: furto lampo da un’auto in sosta

Poco più tardi, in via delle Botteghe Oscure, i militari hanno sorpreso un 49enne peruviano intento a rubare un cellulare da un’auto parcheggiata. Il ladro è stato immediatamente bloccato e l’apparecchio, ritrovato ancora intatto, è stato restituito al legittimo proprietario.

Piramide: borseggio sulla metro, ma la vittima non si accorge di nulla

Altro tentativo sventato alla fermata della metro Piramide, dove altre tre donne bosniache sono finite in manette. Le borseggiatrici stavano tentando di rubare il portafogli a una turista, che non si era minimamente accorta del furto. Anche in questo caso, i carabinieri sono intervenuti in tempo, recuperando la refurtiva e restituendola alla vittima.

Tutti gli arresti convalidati

Per tutti i fermati sono scattate le denunce per furto aggravato. Le vittime hanno sporto querela e gli arresti sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

