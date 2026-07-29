Botticelle, il Parlamento accelera: asse Pd-M5S-Forza Italia per abolire le carrozze trainate da cavalli

Quando si tratta di dire basta al calvario dei cavalli sotto la calura estiva dei sampietrini, i blocchi politici tradizionali si sciolgono come neve al sole.

Il cosiddetto “campo largo” si compatta trasversalmente – unendo le forze con esponenti dell’opposizione di centrodestra – per sferrare l’attacco decisivo a una delle tradizioni più folkloristiche ma contestate della Capitale: le botticelle, le carrozze trainate da equini che scarrozzano i turisti tra i monumenti del centro storico.

Un fronte comune che ha visto sfilare alla presentazione della proposta di legge parlamentari di Pd, M5S e Avs, insieme alla consigliera capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini e ai vertici delle associazioni animaliste, da LAV a ENPA.

La proposta di legge e il nodo dell’asfalto rovente

Il testo depositato punta a un obiettivo radicale: abrogare l’articolo 70 del Codice della Strada, la norma che disciplina il “servizio di piazza con veicoli a trazione animale”, azzerando la pratica a livello nazionale ed evitando che i singoli Comuni debbano procedere “a macchia di leopardo”.

A illustrare le motivazioni dell’iniziativa è la deputata dem Patrizia Prestipino, da anni in prima linea sulla vertenza:

«Non bastano singole ordinanze a livello comunale che limitano gli orari e le attività delle botticelle, dobbiamo andare verso una legge nazionale che abolisca le botticelle e le carrozze a trazione animale nelle città. L’asfalto di Roma è bollente, le temperature sono altissime e non è più possibile per il benessere animale far circolare questi cavalli da traino per le strade.

Dai controlli che ho fatto fare dai vigili urbani sono risultate delle irregolarità, due licenze sono state ritirate e tutti gli altri adesso non escono perché si devono mettere in regola e le temperature sfiorano i 40 gradi. A Roma insieme al sindaco Gualtieri stiamo lavorando per fare una proposta ai vetturini di accompagno verso la dismissione delle botticelle.»

Un’istanza di civiltà giuridica ribadita con una battuta dal vicepresidente della Camera Sergio Costa (M5S), che sottolinea la convergenza trasversale sull’asse animalista, capace di intercettare persino sensibilità convergenti con altre proposte depositate, come quella della deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla: «Sulla politica estera ci sono ancora alcuni passaggi da vedere, ma su questo, come su altri temi, siamo tutti d’accordo».

Sulla stessa lunghezza d’onda Francesco Borrelli (Avs), che chiede di incardinare subito il provvedimento sfruttando i canali veloci del Parlamento quando c’è un interesse pubblico condiviso.

Il futuro dei “botticellari”: l’ipotesi della conversione in taxi

Resta da sciogliere il nodo non secondario legato al futuro lavorativo e alla reconversione economica dei conducenti delle carrozze, i tradizionali botticellari.

La proposta di legge prevede un percorso di accompagnamento progressivo orientato alla conversione verso le licenze taxi.

Un passaggio che, riconosce la stessa Prestipino, presenta ostacoli non indifferenti: «L’impresa è tutt’affatto che facile: i taxi hanno un costo di manutenzione, c’è il carburante da pagare, c’è il tassametro. Sulle botticelle, invece, si sale e si va».

Mentre il testo cerca la via per una rapida calendarizzazione a Montecitorio, l’obiettivo dichiarato di parlamentari e associazioni è archiviare definitivamente una pagina giudicata anacronistica, trasformando la tutela degli animali in un parametro inderogabile per la mobilità delle grandi città d’arte.

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