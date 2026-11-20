La protesta studentesca si accende davanti al ministero dell’Istruzione e del Merito, in viale Trastevere a Roma. Nel corso del corteo, di oggi venerdì 20 novembre, i manifestanti hanno raggiunto la sede del dicastero tra cori contro il ministro Giuseppe Valditara, mentre venivano lanciati petardi, una raffica di bottiglie in vetro, caschi e un segnale stradale.

Le forze dell’ordine, schierate a presidio dell’immobile, hanno fatto scudo per fronteggiare il lancio di oggetti, dopo che un gruppo di dimostranti aveva sradicato un cartello lungo la strada.

Alta vigilanza attorno al ministero nel passaggio più critico della manifestazione

L’arrivo del corteo sotto le finestre di viale Trastevere ha imposto un’attenzione massima del dispositivo di ordine pubblico, chiamato a proteggere l’accesso alla struttura ministeriale e a seguire gli sviluppi della mobilitazione lungo il percorso cittadino.

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