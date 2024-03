Brighton-Roma, stop Lukaku: spazio per Azmoun, verso il riposo anche Cristante

Il quattro a zero dell’andata sembra essere una sentenza. Poche davvero le possibilità di ribaltone anche per quello che si è visto all’Olimpico: si sapeva che la Roma fosse superiore al Brighton, ma non così nettamente. Eppure i giallorossi hanno dimostrato di essere avanti agli inglesi di un bel po’.

Alla squadra di De Rossi basterà dunque non perdere con quattro gol di scarto per approdare ai quarti di finale del torneo europeo.

Brighton-Roma, le ultime dalla panchina:

Daniele De Rossi visto il notevole vantaggio opta per un mini turnover.

In difesa Celik e Spinazzola agiranno da terzini, mentre centrali ci saranno Mancini e N’Dicka (in vantaggio su Llorente autore del gol del pareggio contro la Fiorentina).

In mezzo al campo si rivedrà Bove insieme a Pellegrini e Paredes. Iniziale panchina per Cristante diventato da poco padre per la terza volta.

In attacco riposo precauzionale per Dybala uscito anzitempo dal Franchi per un problema fisico. Al suo posto Baldanzi. Lukaku non parte per Brighton quindi Azmoun guiderà l’attacco. Dall’inizio anche El Shaarawy che farà staffetta con Zalewski. In porta intoccabile Svilar.

De Zerbi cambia rispetto all’andata. Pronto Ansu Fati a supporto di Welbeck unica punta (nuova panchina per Ferguson). In porta ci sarà Verbruggen protagonista nella vittoria nell’ultima partita di Premier League dei gabbiani.

Brighton-Roma, le probabili formazioni:

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. All.: De Zerbi

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. All.: De Rossi

Brighton-Roma, dove vedere la partita:

La partita fra Brighton e Roma sarà trasmessa sia da Dazn che Sky, ma anche in chiaro su Tv8.

