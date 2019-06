Buche a gogo nel X Municipio

Anche Ostia Antica e Saline non si sono fatte mancare le buche dovute al cedimento del manto stradale.

Dopo il cratere che ha provocato il danneggiamento di cerchioni e pneumatici in via del Collettore Primario, due crateri si sono aperti in via dei Romagnoli e in via Arturo Evans.

Come ormai di prassi si preferisce impegnare auto e uomini della Polizia Locale X Mare per “presidiare” i crateri che ormai fioccano a gogo per tutto il X Municipio, anziché provvedere alla chiusura e messa in sicurezza.

Come ci hanno abituato, le strade sono ormai una scacchiera di recinzioni arancioni, dove il povero autista utente si trova a dover fare lo slalom per evitarle e non rischiare incidenti..

Il CdQ Ostia Antica-Saline si augura che via del Collettore Primario, via dei Romagnoli, via Arturo e vie similari vengano poste al più presto in tutta sicurezza per la viabilità veicolare.

Gaetano Di Staso, Vice Presidente CdQ Ostia Antica-Saline