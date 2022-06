Buon successo della prova audiometrica gratuita

Ha ottenuto un buon successo di partecipazione la prima esperienza del controllo audiometrico gratuito per i cittadini di Pietralata, zona largo Betramelli.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione di volontariato A.N.P.S. – Associazione Nazionale Polizia di Stato – (Presidente Angelo Terrano), in collaborazione con la Società di apparecchi acustici Invisiben.

Il Comitato di Quartiere Largo Beltramelli (Presidente l’autore del presente articolo), messo al corrente dell’iniziativa ha contribuito a pubblicizzare l’evento.

Un camper dell’A.N.P.S. è stato presente in via delle Cave di Pietralata, in prossimità di Largo Beltramelli dalle 9 alle 13.

L’iniziativa ha visto una buona partecipazione di cittadini, considerato anche il gran caldo che, certo, non invogliava la gente ad uscire di casa.

Ciononostante, se si tiene conto che ogni visita durava circa quindici minuti e che, alle 12.30, erano già state vistate dodici persone, il risultato può ritenersi più che soddisfacente.

Ringraziando l’A.N.P.S. e la Soc. Invisiben, speriamo che l’iniziativa possa avere un seguito.

Nella foto, il camper dell’A.N.P.S.