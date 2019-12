Buone notizie dalle analisi del suolo del Parco Centocelle

Una buona notizia per i cittadini del quartiere del V Municipio: sulla base delle ultime analisi il Parco Archeologico di Centocelle è fruibile senza alcun pericolo. A parlarne, l’Assessore alle Politiche Ambientali del V Municipio, Dario Pulcini: ”Al di là degli allarmismi paventati in maniera propagandistica, dalle attuali indagini non risultano particolari pericoli per l’area. Voglio ricordare che nessuno dei precedenti “competenti” governi della città si era mai premurato di effettuare le analisi”.