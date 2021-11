Buongiorno… dal Parco Palatucci a Tor Tre Teste

Presidente Caliste “sa perché il gallo canta tutte le mattine prima dell’alba? È il suo buongiorno. sa perché gli altri galli cantano e ricambiano? Per comunicare il loro essere in vita. Il gallo che non risponde, ha perso la sua, non solo materialmente”

Questa mattina a Tor Tre Teste, tutti i galli hanno cantato.

Uomini, non AMA, con buona volontà e dedizione hanno e stanno operando su Via Tovaglieri, Largo Cevasco, Via Davide Campari, lungo i sottomarciapiedi e i marciapiedi per pulirli dalle erbacce, dalle foglie, dagli arbusti, dall’immondizia gettata in terra in mesi e mesi di incuria del cittadino e non solo.

Un operatore AMA guidava un mezzo che nei sotto marciapiedi raschiava gli aghi dei pini radicati alla terra, il muschio nato dall’acqua non arrivata agli scarichi di acqua piovana, dalle foglie ed erbacce inumidite. Altro operatore AMA, di fianco al suo squaletto “guardava” chi lavorava, cercando di tutelarsi dal forte sole con un bel paio di occhiali; siamo sicuri della sua entrata in azione da li a qualche minuto. Gli operatori non AMA hanno raccolto rifiuti di ogni genere, anche tra roulotte dei nomadi stanziali.

L’orario li avrà svegliati presto, e come diceva un operatore hanno aggiunto un po’ di altra sporcizia da far raccogliere. I Capi AMA non li ho visti, e nemmeno una pattuglia della Pulizia Municipale, avrebbero dato una mano di legalità agli operatori che non hanno toccato il “mobilio, le masserizie culinarie, i secchi raccogli bisogni, le biciclette arrugginite, le poltroncine, le sedie “in bella vista sulla strada.

Ma è l’inizio, speriamo, di tanti buongiorno…giorno.

Nei giorni immediatamente precedenti, anche il parco Palatucci ha avuto la sistemazione che merita.

Grazie all’Amministrazione del 5° Municipio e al Presidente Mauro Caliste.

Dice il proverbio: chi ben comincia è già a metà dell’opera.

Non ci dilunghiamo di più, ma vi alleghiamo quattro belle foto del nostro bellissimo Parco Palatucci.

Alla prossima.