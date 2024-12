Buoni spesa per chi raccoglie i rifiuti a Natale: siglato l’accordo tra Ama e i sindacati

L’impegno straordinario dei netturbini durante le festività natalizie sarà premiato. Ama e i sindacati hanno raggiunto un importante accordo che garantirà ai lavoratori del servizio di raccolta rifiuti un riconoscimento tangibile per il loro lavoro nei giorni di festa. Si tratta di bonus spesa multiuso, esentasse, utilizzabili su una piattaforma dedicata che sarà indicata dall’azienda.

“Esprimiamo soddisfazione per l’accordo che abbiamo firmato ieri con Ama” commenta Massimiliano Gualandri, segretario regionale responsabile del Dipartimento Igiene Ambientale della Fit-Cisl Lazio.

“Andremo incontro a persone che rinunceranno a passare giornate di festa con la loro famiglia per garantire un servizio fondamentale per la città di Roma”.

E ancora: “I bonus presentano un beneficio rispetto ai compensi monetari: non concorrono a formare il reddito e beneficiano di esenzione fiscale. In poche parole, i soldi contenuti nei bonus non sono soggetti ad alcun tipo di tassazione”.

“In una congiuntura economica difficile come quella che attualmente molti, troppi lavoratori e famiglie affrontano – conclude il sindacalista – riteniamo importante aver siglato un’intesa per il riconoscimento di un elemento retributivo aggiuntivo. Riteniamo che l’intesa vada a beneficio di tutti: lavoratori, cittadini della Capitale, azienda”.

Un Natale senza rifiuti, grazie ai lavoratori Ama:

La raccolta dei rifiuti durante Natale, Capodanno e altre giornate festive rappresenta una sfida cruciale per una città come Roma, che in questo periodo dell’anno vede aumentare i volumi di rifiuti a causa dei festeggiamenti e dello shopping natalizio.

Per garantire un servizio efficiente e continuo, l’accordo include un premio che riguarda le giornate dell’8 dicembre, del 25 e 26 dicembre, del 1° gennaio e del 6 gennaio.

Un Natale più pulito per i cittadini:

La novità di quest’anno è l’estensione del premio anche all’8 dicembre, giornata di festa che segna l’inizio del periodo natalizio per molti romani.

Con questo incentivo, Ama punta non solo a motivare i lavoratori, ma anche a garantire ai cittadini una città pulita e accogliente, a beneficio del decoro urbano e della qualità della vita.

Mentre Roma si prepara alle feste, i netturbini saranno dunque al lavoro, garantendo un servizio essenziale per la Capitale.

