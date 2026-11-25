Una cura d’urto per rianimare il trasporto pubblico di superficie, rallentato nel cuore della Capitale dall’impatto delle grandi opere. A tracciare la nuova strategia è l’assessore capitolino alla Mobilità e ai Trasporti, Eugenio Patanè, che in un videomessaggio diffuso sui social network riconosce apertamente le difficoltà vissute dai pendolari negli ultimi anni:

«In alcuni punti del centro, come piazza Venezia, dove ci sono i cantieri, i bus viaggiano quasi a passo d’uomo. Con l’apertura dei cantieri dal 2021 al 2026 la velocità commerciale è calata da 16 a 9 km orari. Per questo abbiamo cambiato rotta, stiamo realizzando una rete di 180 chilometri di corsie preferenziali protette, erano già previste nel piano regolatore del 2008 ma non erano mai state fatte».

L’avvio operativo è atteso già entro fine dicembre e punta ad affiancare alle nuove corsie riservate l’intelligenza semaforica: «Il cronoprogramma sarà a terra già dalla fine di dicembre. Vogliamo aumentare la velocità commerciale degli autobus e restituire tempo ai cittadini. Stiamo investendo sulla priorità semaforica perché bus e tram possano trovare l’onda verde sulle preferenziali».

Sensori a bordo per scovare le «fermate morte» e tagliare i tempi di percorrenza

Accanto alle infrastrutture e ai semafori sincronizzati, il Campidoglio prepara anche una sforbiciata mirata alle paline prive di utenza, individuate grazie ai sistemi di rilevamento installati sulle vetture: «Abbiamo messo i contapasseggeri sopra i bus e così abbiamo individuato fermate in cui salgono e scendono zero passeggeri», spiega Patanè nel video. L’obiettivo è eliminare ogni sosta superflua lungo le linee più penalizzate dal traffico: «Queste fermate devono essere tolte. Ci sono alcune davvero impattanti sulla velocità commerciale degli autobus, togliendo le fermate morte e bypassando i punti neri di bassa velocità, facciamo guadagnare ben 18-20 minuti».

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