Bus Atac, il Tar ridà voce a Trotta: “Esclusione illegittima, serviva confronto”

La battaglia legale tra Trotta Bus Services e Atac ha trovato ieri un nuovo capitolo, con il Tar del Lazio che ha dato ragione all’azienda, evidenziando gravi lacune procedurali nella gara per il Lotto 2 dei bus romani.

La vicenda prende avvio nel novembre 2024. Inizialmente, la Commissione di gara non aveva rilevato offerte anomale e aveva proposto l’aggiudicazione.

Ma il 19 novembre il responsabile della procedura, vista la “portata strategica dell’affidamento”, ha deciso di attivare un sub-procedimento di verifica di congruità delle offerte.

A dicembre, la Commissione convoca Trotta chiedendo documentazione e chiarimenti su alcuni “disallineamenti”. L’azienda, più volte, aveva domandato di conoscere in anticipo le criticità contestate, ma senza ricevere risposta.

Da qui il malinteso: Trotta non si presenta all’audizione del 23 dicembre, spiegando poi l’assenza come frutto della mancata comunicazione dell’oggetto dell’incontro. Una nuova audizione, però, non è mai stata fissata.

Il 10 gennaio 2025 arriva l’esclusione: secondo Atac, l’offerta di Trotta non era congrua né attendibile. Pochi giorni dopo, il 22 gennaio, il Cda assegna il lotto a Troiani.

La decisione del Tar

Il Tribunale amministrativo ribalta la scelta di Atac. Nella sentenza si riconosce che la Stazione appaltante ha sì il potere di avviare verifiche per affidamenti strategici, ma con una precisazione fondamentale: se si decide di attivare la verifica, essa deve riguardare tutti i concorrenti in graduatoria, non solo uno.

Non solo. I giudici censurano la gestione del contraddittorio: Trotta ha conosciuto le contestazioni solo al momento dell’esclusione, quando ormai non poteva più difendersi.

Atac, scrive il Tar, ha “rifiutato il contraddittorio” basandosi unicamente sull’assenza della società all’audizione, senza concedere ulteriori termini o chiarimenti come invece previsto dall’art. 23 del Disciplinare.

La mancanza di risposte da parte di Atac e le tempistiche ridotte hanno reso plausibile il fraintendimento, osserva ancora il Tribunale.

Le conseguenze

Il Tar annulla l’esclusione e ordina ad Atac di rieditare la valutazione dell’offerta di Trotta, stavolta nel rispetto delle garanzie procedimentali.

Respinta invece la domanda di annullamento dell’aggiudicazione: non sarà quindi invalidato il contratto già assegnato, ma l’Amministrazione dovrà rifare l’istruttoria e riconsiderare il tutto in maniera completa.

