Bus elettrici e a idrogeno: Roma accelera sulla mobilità del futuro. Investimenti da 110 milioni fino al 2033

Non solo autobus nuovi, ma una vera infrastruttura energetica urbana destinata a cambiare il volto del trasporto pubblico romano nei prossimi dieci anni.

Con l’approvazione dello schema di convenzione, avvenuta oggi – venerdì 23 gennaio 2026 – prende forma la roadmap degli investimenti che accompagnerà Roma nella transizione verso una mobilità sempre più sostenibile.

Il meccanismo istituzionale è definito: la Città Metropolitana di Roma Capitale sarà l’ente beneficiario dei fondi ministeriali, mentre Roma Capitale agirà come soggetto attuatore, coordinando le procedure di acquisto attraverso Atac, chiamata a rinnovare profondamente il proprio parco mezzi.

Un piano decennale: 110,6 milioni per il rinnovo graduale della flotta

Lo stanziamento complessivo ammonta a 110,6 milioni di euro e copre l’arco temporale 2024–2033, con una programmazione scandita in due fasi quinquennali per garantire continuità e stabilità negli investimenti.

Primo quinquennio (2024–2028)

Risorse complessive: 54,7 milioni di euro

23 milioni destinati all’acquisto di autobus elettrici di ultima generazione , pensati soprattutto per il servizio urbano;

19,5 milioni per l’avvio e la sperimentazione della flotta a idrogeno, tecnologia ritenuta strategica per le tratte più lunghe.

Secondo quinquennio (2029–2033)

Risorse complessive: 55,9 milioni di euro

39,6 milioni dedicati interamente al potenziamento dei bus a idrogeno, su cui Roma intende puntare in modo strutturale per il futuro del trasporto pubblico.

Depositi, ricariche e sicurezza: nasce la rete che sostiene i nuovi mezzi

Il rinnovo della flotta non potrà prescindere dalle infrastrutture. Per questo la convenzione introduce una clausola chiave: fino al 50% dei contributi dei primi tre anni di ciascun ciclo potrà essere utilizzato per realizzare le opere necessarie al funzionamento dei nuovi veicoli.

In concreto, il piano prevede:

sistemi di stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno ;

colonnine di ricarica rapida per i bus elettrici;

l’adeguamento dei depositi storici di Atac alle nuove normative di sicurezza e antincendio.

Un passaggio indispensabile per trasformare il rinnovo dei mezzi in un sistema realmente operativo.

Bus più green, ma anche più sicuri e accessibili

I nuovi autobus non saranno soltanto a basse o zero emissioni. Gli standard richiesti puntano anche su sicurezza, tecnologia e inclusione:

Accessibilità universale , con pedane e dotazioni dedicate alle persone con disabilità;

Tutela del personale di guida , grazie a cabine protette e sistemi di chiamata d’emergenza;

Controllo costante, con videosorveglianza di bordo e localizzazione satellitare GPS.

Un cambio di paradigma per il trasporto pubblico

Con questo piano, Roma non si limita a sostituire mezzi obsoleti, ma avvia una trasformazione strutturale del proprio sistema di trasporto pubblico.

Un percorso lungo dieci anni che intreccia sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e sicurezza, con l’obiettivo di rendere il servizio più efficiente e affidabile per cittadini e lavoratori.

