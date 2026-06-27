Caccia agli scippatori di collane in centro: presi in due sul monopattino dopo un colpo a piazza del Gesù

Un doppio intervento dei Carabinieri nel cuore del centro storico, scattato alle prime luci dell’alba, ha inferto un duro colpo alla “banda delle catenine” che prende di mira i visitatori stranieri nelle zone della movida.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro e del Nucleo Radiomobile, grazie a un piano di controllo intensificato contro gli scippi stradali, hanno arrestato due giovani in fuga su un mezzo elettrico e denunciato un terzo complice trovato in possesso di un vero e proprio “kit” dellecito.

Il primo intervento: l’inseguimento del monopattino a Piazza del Gesù

Il primo episodio si è consumato intorno alle ore 05:30. Una pattuglia e i militari del Nucleo Operativo sono accorsi sul posto a seguito della richiesta di aiuto da parte di due turisti di nazionalità turca, appena aggrediti e scippati in strada.

Il furto con strappo e l’allarme

I due turisti vengono affiancati e derubati della propria collana. Sotto shock, riescono a indicare con precisione ai Carabinieri la direzione di fuga dei malviventi, scappati a tutta velocità a bordo di un monopattino elettrico.

L’intercettazione e il blocco

Scatta la caccia all’uomo nel quadrante storico. I militari chiudono le vie di fuga e intercettano il monopattino con i due fuggitivi a ridosso di Piazza del Gesù. I due, entrambi 21enni di origine egiziana, vengono bloccati e perquisiti sul posto.

Il rinvenimento del bottino e dello spray

I Carabinieri recuperano la catenina d’oro lunga 65 centimetri appena strappata (subito riconsegnata ai turisti). Addosso ai ragazzi vengono trovate altre tre collane d’oro di dubbia provenienza e un flacone di spray al peperoncino, usato come arma di difesa.

Il secondo blitz a via dei Cestari: ricettazione e soldi falsi

Appena cinque minuti più tardi, alle ore 05:35, a pochissima distanza dal primo intervento, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno intercettato un altro barchino sospetto in via dei Cestari.

I militari hanno imposto l’alt a un ragazzo egiziano di 23 anni, residente a Pomezia, il cui nervosismo ha spinto la pattuglia ad approfondire il controllo con una perquisizione personale.

L’ispezione ha rivelato un campionario di merci illegali nascosto tra gli indumenti del giovane:

Oro rubato: All’interno di un calzino e nel portafogli nascondeva un braccialetto e una catenina in oro, riconosciuti come provento di precedenti scippi messi a segno nella notte.

Sostanze stupefacenti: Sequestrati circa un grammo di hashish e tre capsule di un farmaco psicotropo, detenute illegalmente senza alcuna prescrizione medica.

Valuta contraffatta: Nel portafogli c’erano anche banconote false (una da 20 euro e una da 5 euro) pronte a essere spese nei bar del centro.

I provvedimenti giudiziari

Mentre i due ventunenni fermati sul monopattino sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo per furto con strappo, il complice di 23 anni intercettato in via dei Cestari è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

Le accuse a suo carico sono di ricettazione, detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione di monete contraffatte. Le indagini proseguono per individuare i proprietari degli altri gioielli sequestrati.

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