Caccia ai turisti nel centro di Roma: undici borseggiatori arrestati in poche ore

Roma, ancora una volta, campo di caccia per i borseggiatori. Tra vicoli affollati, monumenti e fermate della metropolitana, i ladri di portafogli continuano a colpire turisti e residenti, ma questa volta in molti sono finiti in trappola.

Sono undici i manolesta arrestati nelle ultime ore dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, impegnati in una vasta attività di contrasto ai furti con destrezza nel cuore della Capitale.

I primi a cadere nella rete dei militari sono stati due cittadini algerini di 19 e 25 anni, che fingendosi clienti all’interno di una gelateria di via Cavour hanno approfittato della distrazione di un turista spagnolo per sottrargli lo zaino.

Pochi minuti dopo, i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno bloccato due sorelle bulgare di 26 e 39 anni, sorprese mentre rubavano una pochette dalla borsa di una turista in fila per visitare un monumento.

Neppure la metropolitana è stata risparmiata. Alla fermata “Repubblica”, un romeno è stato arrestato subito dopo aver rubato il cellulare a un turista danese pronto a salire sul treno.

Stessa sorte per un connazionale di 61 anni, colto in flagrante dai Carabinieri di Viale Libia nella stazione “Ottaviano”, mentre sfilava il portafogli a un’anziana canadese.

Poche ore dopo, ancora alla “Repubblica”, i militari della Stazione Roma Viale Eritrea hanno riconosciuto e fermato un 58enne romeno, già noto per numerosi furti e trovato fuori casa nonostante fosse agli arresti domiciliari.

Nel centro storico, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un uomo e una donna romeni, rispettivamente di 53 e 38 anni, che avevano seguito e derubato un turista statunitense dello zaino. Il portafoglio, recuperato, è stato subito restituito alla vittima.

Infine, vicino a San Pietro, i militari della Compagnia Roma San Pietro hanno fermato due giovani romeni di 20 e 22 anni, sorpresi dopo aver sottratto il portafoglio dalla borsa a tracolla di una turista americana in via San Pio X.

Undici arresti in poche ore, un segnale forte della presenza costante delle forze dell’ordine in difesa di turisti e cittadini.

Ma la battaglia contro i borseggiatori che popolano il centro storico della Capitale è tutt’altro che finita.

