Cadavere in piazza Sacco a Pietralata

Agenti della polizia e della scientifica sono accorsi questa mattina a Pietralata in piazza Sacco per il ritrovamento di un cadavere, a poca distanza dalla fermata Metro B di Santa Maria del Soccorso.

Il corpo è stato trasportato utilizzando una valigia con le rotelle (che però non poteva contenere completamente il corpo) che poi si è rotta e immaginiamo che a quel punto sia stato abbandonato in strada accanto ad una Fiat Cinquecento nera.

Residenti riferiscono che sia stata una donna ad uccidere, ma saranno le autorità competenti a fare luce sull’accaduto.

Non sappiamo se sia collegato a questa triste vicenda ma una donna sulla quarantina che abita lì vicino è stata prelevata dalla polizia proprio questa mattina.

Il Fatto Quotidiano riporta che alla polizia avrebbe detto: “era morto da diversi giorni, mi sono disfatta del corpo”.

La linea 111 dell’Atac è stata limitata a via di Pietralata/via Matteo Tondi perché non può arrivare al capolinea di piazza Sacco appunto per l’intervento Forze dell’Ordine).