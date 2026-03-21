Cadavere trovato in un casolare abbandonato a San Basilio. Indagini in corso

Macabro ritrovamento nella periferia est di Roma. Poco dopo le 13:00 di oggi, sabato 21 marzo, il corpo senza vita di una persona è stato rinvenuto all’interno di un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci, nel quartiere di San Basilio.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del commissariato di zona insieme agli investigatori della Squadra Mobile e al medico legale, che hanno avviato i primi rilievi.

Da una prima ispezione, il cadavere apparterrebbe a un uomo e presenterebbe segni riconducibili a possibili violenze, elemento che rende ancora più fitto il mistero attorno alla vicenda.

Al momento, tuttavia, non vengono escluse altre ipotesi e sarà necessario attendere gli accertamenti medico-legali per chiarire le cause della morte.

L’area è stata transennata per consentire le operazioni degli inquirenti, mentre proseguono le attività investigative per ricostruire l’identità della vittima e le circostanze del decesso. Indagini in corso.

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