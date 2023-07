Cade albero sul Lungotevere, 2 donne ferite e 10 auto danneggiate

E’ caduto attorno alle 15:30 un platano su Lungotevere Tor di Nona. 2 donne sono rimaste ferite, ricoverate al Santo Spirito e 10 le automobili semidistrutte. Si tratta del terzo crollo nel giro di pochi giorni. (Albero caduto piazza Venezia)

Ovvie le ripercussioni sul traffico a causa del necessario intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la strada.

Il sopralluogo di AGTW.it alle 17:42 su Lungotevere Tor di Nona.

Serve una task force

«La situazione è sempre più allarmante e il sindaco non sembra preoccuparsene. Quanto dobbiamo aspettare ancora prima che si capisca che c’è un’emergenza legata al verde?

Bisogna mettere subito in campo una task force con personale che si occupi della cura e della manutenzione degli alberi della nostra città.

Vanno pianificate con la massima attenzione le attività manutentive ma anche la ripiantumazione degli esemplari che vengono abbattuti e di quelli che cadono perché malati. Non possiamo più permetterci di perdere altro tempo».

Flavia De Gregorio, capogruppo capitolino di Azione