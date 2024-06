Calcinacci crollano da un palazzo a Ostia: ferito un ragazzo

Nel pomeriggio di domenica 23 giugno, intorno alle 18, dei calcinacci sono crollati da un palazzo di proprietà dell’Inps in via delle Baleniere, ad Ostia, colpendo un ragazzo che passeggiava.

Fortunatamente, il giovane non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Grassi per un controllo precauzionale.

I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area e per chiudere la strada al traffico pedonale e veicolare nel tratto compreso tra via delle Gondole e viale Vasco de Gama. La chiusura è rimasta in vigore per circa un’ora, per consentire le necessarie verifiche e per il ripristino della sicurezza.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno evidenziato la necessità di interventi urgenti per la manutenzione degli stabili fatiscenti, al fine di prevenire ulteriori incidenti simili.

Questo episodio, purtroppo non isolato, evidenzia ancora una volta la fragilità di molti edifici in Italia, soprattutto nelle zone più vecchie delle città.

È necessario un impegno concreto da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e per evitare che si ripetano tragedie come quella del crollo del Ponte Morandi a Genova.

