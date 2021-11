Calcio “Piccoli Amici” crescono a San Tommaso d’Aquino

Passato il mese di allenamenti abbiamo ora con noi 30 “Piccoli Amici” che si sono iscritti alla nostra Scuola “del divertimento” per giocare o imparare a giocare al calcio. Bimbi dai 5 anni agli 8 anni che si allenano due volte alla settimana per un’ora il lunedì e mercoledì o martedì e giovedì, all’uscita da scuola. I giorni di allenamento sono differenti perché il campo di calcetto non avrebbe potuto contenere tutti i bambini assieme, ma la nostra è UNA e UNICA SQUADRA, dove ogni bambino può insegnare qualche cosa all’altro bambino. Anche gli Educatori o Allenatori o Mister, hanno TUTTI e 30 i bambini a disposizione a cui trasmettere gioia e divertimento. NOI non vinciamo e non perdiamo , ad ogni fine allenamento sappiamo di aver passato uno spicchio di giornata felici di aver corso dietro ad …un pallone n. 4.

Passato un mese e ieri abbiamo stilato le convocazioni di tutti i “Piccoli Amici”, abbiamo fissato anche l’orario di arrivo al campo; oggi pomeriggio abbiamo impostato la lista delle squadre e consegnato le magliette di gioco. Ci siamo fotografati e abbiamo giocato le nostre partite, prima con un po’ di sole, poi con le nuvole e poi con la pioggia! Pensate non si sono fermati nemmeno sotto l’acqua, quando lo abbiamo fatto noi, si sono pure lamentati.

Diminuita la pioggia hanno voluto riprendere il gioco.

Alla fine nessuno ha vinto e nessuno ha perso. Lunedì si riprendono gli allenamenti. I bambini assenti oggi si rifaranno alle prossime partite da organizzare.

A proposito, oggi ho lanciato la richiesta al Parroco di Dio Padre Misericordioso per organizzare una partita/e in trasferta nel loro campo di calcetto. È solo a un km dal nostro campo… ma è pur sempre una trasferta.

Per chi ha voglia di leggerci, alleghiamo il link dell’articolo pubblicato il 25 settembre sui nostri “Piccoli Amici”

https://abitarearoma.it/vecchie-e-nuove-generazioni-a-tor-tre-teste/