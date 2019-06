“Caldo torrido e bus senza aria condizionata”

“Una città allo sbando grazie alla guida del M5s, tra rifiuti non rimossi dai cassonetti traboccanti con fuoriuscita di liquami, vegetazione cresciuta a dismisura nei parchi e nei giardini con rischio incendi, mezzi di trasporto obsoleti con condizionatori rotti, che sono soltanto alcuni dei consueti disservizi che il Sindaco Raggi e la sua Giunta regalano giornalmente ai cittadini romani. Decine di segnalazioni da parte degli utenti che tra linee soppresse per i mezzi non funzionanti si trovano nella condizione di ricorrere ad altre soluzioni per spostarsi in città, vedi taxi o macchine di proprietà, visto che tra l’altro diverse fermate della metropolitana sono ancora chiuse da mesi.

“E quando si è fortunati che si riesce a prendere un mezzo Atac i poveri passeggeri devono anche vedersela con l’afa soffocante che si respira all’interno, causata dai condizionatori fuori uso e dall’impossibilità di aprire i finestrini. Non ci sono scusanti che reggono, la pochezza di questa giunta pentastellata è sotto gli occhi di tutti, e fortunatamente i romani dopo circa tre anni di guida del Comune di Roma ne sono coscienti al punto di aver voltato loro le spalle come dimostrato dalle recenti elezioni europee. Ora basta soltanto staccare la spina e Roma potrà tornare ad essere governata in maniera consona rimandando questi “dilettanti allo sbaraglio” a casa”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.