Caliste-Annucci: Municipio V capofila nella sperimentazione nelle nuove modalità raccolta rifiuti Utenze Non Domestiche

“Dall’incontro di oggi con il Direttore generale di Ama, Maurizio Pucci, usciamo con importanti passi in avanti per il Municipio Roma V dove, dal 31 gennaio, sarà operativa una reingegnerizzazione del servizio di raccolta per le UND (Utenze Non Domestiche). Attraverso questa nuova modalità, infatti, diminuirà la pressione sulle utenze private, liberando i cassonetti dai copiosi rifiuti degli esercizi commerciali.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, Mauro Caliste, presidente del Municipio Roma V e Edoardo Annucci, assessore all’Ambiente del Municipio V.

“La reingegnerizzazione – prosegue la nota – sarà articolata aumentando notevolmente la frequenza di raccolta e prevedendo una unica fascia oraria di esposizione serale, onde evitare di incidere negativamente sui flussi di traffico cittadino, ad eccezione della raccolta del vetro che avverrà nelle ore mattutine.

Per verificare che il nuovo progetto funzioni, arriveranno sul territorio nuovi agenti accertatori che, in collaborazione con la Polizia Locale, controlleranno il corretto conferimento dei rifiuti e il rispetto delle nuove norme. Il servizio attuale sarà mantenuto con ritiro all’interno, per le utenze pubblico-istituzionali e per i grandi produttori, quali scuole, mercati, ospedali e centri commerciali.

Importanti novità si prospettano per uno dei noti quartieri della movida romana, il Pigneto. Da qui infatti, partirà per la prima volta a Roma, una sperimentazione finalizzata ai quartieri interessati da un’alta presenza di locali notturni, una raccolta degli UND rafforzata, con più frequenza oraria. Se dovesse avere successo, valuteremo di estendere la sperimentazione ad altri quartieri della movida presenti sul nostro territorio.

A seguito degli ottimi risultati ottenuti con le domeniche ecologiche, abbiamo avviato anche un confronto con AMA, per poter aprire altri centri di raccolta sul territorio, oltre quello presente in via Teano.

Siamo lieti del proficuo rapporto aperto con la direzione di AMA, una sinergia di intenti che abbiamo fortemente voluto, per porre mano il prima possibile alla questione del conferimento dei rifiuti. Abbiamo cominciato a vedere i frutti di questo intenso lavoro, ma contiamo, dal 31 gennaio di restituire al territorio, dopo 10 anni, quartieri più vivibili e puliti”.