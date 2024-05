V Municipio, Caliste: Sequestro preventivo dell’impianto sportivo in via del Pergolato

«Nella giornata di ieri, 28 maggio 2024, – dichiara in una nota il presidente del V Municipio Mauro Caliste – il reparto edilizia del V Gruppo Casilina di Polizia Locale ha proceduto al sequestro preventivo dell’impianto sportivo situato in via del Pergolato, su area del Comune di Roma.»

«Questo importante intervento – continua la nota – è stato reso possibile grazie allo sprone di questa Amministrazione e di Polizia Locale, che ha visto una stretta e proficua collaborazione tra gli uffici municipali dello sport e tecnico e il dipartimento sport.»

«L’azione sinergica di queste istituzioni ha permesso di affrontare con tempestività ed efficacia una situazione che necessitava di un intervento immediato per la tutela della comunità. La sicurezza e il benessere dei cittadini sono priorità fondamentali per questa Amministrazione.

Garantire il rispetto delle normative edilizie e la sicurezza degli impianti sportivi è essenziale per assicurare che le strutture pubbliche siano sempre all’altezza degli standard previsti e rappresentino luoghi sicuri per tutti i fruitori.»

«Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato – conclude Caliste – confermando il nostro impegno costante nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio comunale e nella protezione dei diritti e della sicurezza dei nostri cittadini.»

