Cambia la direzione della Farmacap di Tor Tre Teste

Sabato 13 aprile 2019 la dottoressa Anna Maria, direttrice della Farmacia comunale di via Lepetit, a 3 anni dal suo insediamento (era l’8 febbraio 2016), saluterà il quartiere Tor Tre Teste per andare a dirigere la farmacia di via Casilina 2023, in zona Finocchio.

In questi pochi anni è riuscita ad entrare nel cuore di gran parte degli abitanti di Tor Tre Teste che sui social hanno lasciato messaggi e commenti di stima infinita verso di lei, tant’è che hanno anche ventilato l’idea di proporre una petizione per farla rimanere.

La dottoressa ha cercato di rendere la Farmacia una piccola casa, un punto di riferimento per il quartiere, e di rendere gli utenti più consapevoli nell’acquisto di prodotti da banco. Ed ora, seppur dispiaciuta di lasciare una comunità così affettuosa, è contenta di aver lasciato un piccolo seme nei cuori dei residenti. In questi giorni sono molte le persone che stanno andando a salutarla, lasciandole un sorriso, una carezza e un abbraccio che rimarrà nel suo e nei cuori dei clienti.

Alle persone che non riusciranno a passare a salutarla di persona, Anna Maria ha voluti lasciare un messaggio: “Mantenetevi belli come vi vedo ora! Buona vita a tutti! E Grazie per l’affetto dimostratomi”.

C. T.