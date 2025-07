Cambiamento climatico e salute: quasi 450 decessi tra Roma e Milano causati dal caldo estremo

Il cambiamento climatico non è più una minaccia lontana, ma una crisi sanitaria concreta e attuale. Lo dimostra un recente studio condotto dall’Imperial College di Londra e dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine, che ha analizzato l’impatto delle ondate di calore in 12 città europee, tra cui Roma e Milano.

Secondo i dati raccolti tra il 23 giugno e il 2 luglio, il 65% dei decessi da caldo verificatisi in quel periodo sarebbe direttamente attribuibile al cambiamento climatico di origine antropogenica. In numeri: 1.504 morti su 2.300 stimate in Europa in quei 10 giorni sono state causate dalle temperature eccezionalmente elevate amplificate dalle attività umane.

Tra le città più colpite figurano Milano, con 286 decessi, e Roma, con 164 morti associate al caldo anomalo. Milano risulta il centro urbano con l’impatto più pesante tra quelli analizzati nello studio, che comprende anche Barcellona, Parigi, Londra, Madrid, Atene, Budapest, Zagabria, Francoforte, Lisbona e Sassari.

Anziani i più colpiti

Il report sottolinea che le fasce di popolazione più fragili, in particolare gli over 85, sono le più vulnerabili. Quasi la metà dei decessi ha riguardato ultraottantacinquenni, mentre l’80% delle morti si è verificato tra gli over 65. Una combinazione di fragilità fisica, isolamento sociale e patologie pregresse che rende questi soggetti particolarmente esposti agli effetti del caldo estremo.

Un’emergenza climatica e sociale

Il cambiamento climatico antropogenico – ossia provocato dalle emissioni di gas serra derivanti da attività industriali, trasporti, agricoltura e produzione energetica – sta triplicando il numero di decessi causati dalle ondate di calore, secondo gli scienziati.

«Per mettere fine a questa crisi – ha dichiarato Federico Spadini, responsabile della campagna clima di Greenpeace Italia – i governi devono abbandonare i combustibili fossili e accelerare sulla transizione energetica verso le rinnovabili. Le grandi aziende del fossile devono iniziare a pagare per i danni causati dalle loro emissioni fuori controllo».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.