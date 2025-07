Cambio al vertice nei grandi musei di Roma: Quilici al Colosseo, Rinaldi al Nazionale

Cambia il timone dei due gioielli della cultura romana: il Colosseo e il Museo Nazionale Romano hanno da oggi nuovi direttori, scelti dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli, attraverso una selezione internazionale avviata lo scorso febbraio.

A guidare questi simboli del patrimonio italiano saranno due nomi di spicco nel panorama dell’archeologia e della valorizzazione culturale: Simone Quilici e Federica Rinaldi.

Dal cuore della Via Appia al simbolo di Roma

Architetto e paesaggista, Simone Quilici è un volto già noto a Roma. Dal 2019 ha diretto con successo il Parco dell’Appia Antica, riportando alla luce sentieri dimenticati e valorizzando la grande “via sacra” dei pellegrini medievali. Ora, la sua nuova sfida è decisamente più grande: la direzione del Parco archeologico del Colosseo, il sito più visitato d’Italia e uno dei più iconici del mondo.

Lo attende una sfida impegnativa ma affascinante: custodire, innovare e raccontare un luogo che ogni giorno affascina milioni di persone. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, non ha tardato a fargli arrivare il suo sostegno: «Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Simone Quilici per questo prestigioso incarico. Sono certo che instaureremo un rapporto virtuoso e fecondo».

Federica Rinaldi, la custode dell’antico

A dirigere il Museo Nazionale Romano, distribuito tra Palazzo Massimo, Palazzo Altemps, le Terme di Diocleziano e la Crypta Balbi, arriva invece Federica Rinaldi, archeologa, già in servizio proprio al Parco del Colosseo. Ma il suo curriculum va oltre: ha guidato il Museo Concordiese di Portogruaro e seguito siti archeologici in Veneto come Concordia Sagittaria, Jesolo e Altino.

Per lei, si tratta di un ritorno alla Capitale in grande stile, alla guida di un complesso museale che custodisce una delle collezioni più straordinarie di arte romana al mondo.

La visione del ministro Giuli

Con queste nomine, il ministro Alessandro Giuli imprime un’accelerazione alla sua visione della cultura: una dirigenza competente, appassionata, con uno sguardo europeo, capace di fondere tutela e innovazione, rigore e apertura.

Non a caso, insieme a Quilici e Rinaldi, sono stati scelti anche i nuovi direttori di altri tre musei di prima fascia: Andreina Contessa per la Galleria dell’Accademia di Firenze e i Musei del Bargello, Francesco Sirano per il Museo Archeologico di Napoli, e Paola D’Agostino per i Musei Reali di Torino.

Un vero e proprio cambio generazionale e strategico che punta a ridisegnare il sistema museale italiano partendo dai vertici.

