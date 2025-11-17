Camera ardente al Senato per Cesare Cursi, scomparso a 82 anni

È stata allestita nella Sala Nassiriya del Senato della Repubblica la camera ardente per Cesare Cursi, senatore di Alleanza Nazionale e sottosegretario nei Governi Berlusconi, scomparso a Roma all’età di 82 anni. La cerimonia sarà aperta fino alle 18.

“Con profonda commozione noi familiari annunciamo la scomparsa del Senatore Cesare Cursi, figura di alto profilo istituzionale e uomo di raro equilibrio umano e professionale”, si legge nella nota diffusa dai suoi cari.

Una vita nelle istituzioni

Nato a Roma nel 1942, laureato in Giurisprudenza e avvocato cassazionista, Cursi ha dedicato l’intera vita al servizio delle istituzioni. La sua lunga esperienza parlamentare, maturata tra Camera e Senato, lo ha visto protagonista di alcune delle sfide più delicate della politica italiana.

Ha ricoperto incarichi di governo di rilievo: sottosegretario ai Trasporti e sottosegretario alla Salute, ruoli nei quali ha saputo coniugare competenza tecnica e visione politica.

È stato inoltre presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo, distinguendosi per serietà e capacità di dialogo con tutte le forze politiche e sociali.

Il ricordo

“Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa quanto alla competenza si unissero doti personali altrettanto rare: sobrietà, discrezione, senso del dovere, attenzione sincera alle persone”, hanno sottolineato i familiari. “La sua vita testimonia il valore di una politica svolta con rigore, rispetto e spirito di servizio”.

Lascia due figli e tre nipoti.

I messaggi di cordoglio

Numerosi i ricordi dal mondo politico:

Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio: “Un uomo che ha dedicato la propria vita alle istituzioni e al servizio pubblico”.

Ignazio La Russa, presidente del Senato: “Ha sempre servito le istituzioni con competenza, rigore e senso dello Stato”.

Lorenzo Fontana, presidente della Camera: “Come parlamentare, e in tutti gli incarichi assunti, ha servito le istituzioni con impegno e competenza”.

