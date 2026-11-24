Ancora violenza contro chi racconta la piazza a Roma. Intorno alle 13:30 di oggi un cameraman di una troupe del Tg3 è stato spintonato e colpito alla testa mentre seguiva e riprendeva gli sviluppi del corteo nelle vicinanze dell’Università La Sapienza.

L’operatore, impiegato presso un’azienda in appalto, è stato accompagnato al pronto soccorso del vicino ospedale per essere medicato; nell’aggressione è andato inoltre distrutto il suo smartphone.

La ricostruzione del Comitato di redazione e la solidarietà alla troupe

A rendere noto l’accaduto con un comunicato sono il Cdr e la fiduciaria del Tg3, che ricostruiscono quei concitati minuti attorno all’ateneo capitolino: «È stato aggredito alle spalle, mentre la nostra inviata Francesca Malaguti stava montando il servizio in auto, per documentare la protesta iniziata alle 11, alla fine della conferenza stampa convocata da alcuni collettivi studenteschi».

Nel manifestare vicinanza al collega ferito, la redazione della testata Rai richiama l’attenzione sul diritto di cronaca: «Le giornaliste e i giornalisti del Tg3 sono vicine al collega aggredito e denunciano l’estrema gravità dell’episodio. Per noi resta inaccettabile l’escalation di violenza nei confronti di chi fa informazione. Giornalisti e cameraman sono uno degli strumenti fondamentali della nostra democrazia e della libertà del nostro Paese e non devono diventare un bersaglio».

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