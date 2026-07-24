Camion perde detriti edili in strada: chiusa d’urgenza la Litoranea a Ostia

Un imprevisto ha paralizzato il traffico lungo la costa capitolina nella giornata di oggi.

La via Litoranea è stata temporaneamente interdetta alla circolazione a causa della dispersione di un consistente carico di scarti edili, perso sulla carreggiata da un mezzo pesante in transito.

L’episodio ha reso indispensabile l’immediato blocco della viabilità per scongiurare pericoli alle vetture di passaggio e consentire le operazioni d’urgenza per il ripristino dell’asfalto.

La mappa della chiusura e l’intervento sul posto

Il provvedimento di chiusura riguarda la tratta compresa tra via del Lido di Castel Porziano e via Arno.

Sul posto sono scattate tempestivamente le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale appartenenti al Gruppo Mare. I caschi bianchi sono al lavoro per:

Deviare il flusso di veicoli sulle arterie alternative;

Presidiare i punti di snodo per limitare i disagi agli automobilisti;

Mettere in sicurezza l’area interessata dal materiale disperso.

Cantiere di bonifica con Ama e Polizia Provinciale

Nelle operazioni di pulizia e messa in sicurezza della sede stradale sono impegnate anche le squadre d’intervento dell’Ama e il personale della Polizia Provinciale.

La circolazione lungo il tratto interessato della Litoranea rimarrà completamente bloccata fino al totale sgombero dei detriti e alle verifiche di rito sull’aderenza e la sicurezza della carreggiata.

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