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Cammini DiVini per scoprire il Lazio

Cinque sabati con degustazioni e incontri con il patrimonio e i sapori locali

Henos Palmisano - 14 Novembre 2026

Dai Monti Lepini alla Sabina, da Montecassino alla valle dell’Aniene, fino alla Tuscia. Ogni tappa propone cammini, degustazioni e incontri con il patrimonio e i sapori locali.

La manifestazione che si è tenuta sabato 7 novembre 2026, presso l’Abbazia di Farfa, è la seconda tappa di “Cammini DiVini”, un’iniziativa itinerante promossa dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio che unisce la valorizzazione dei cammini storici alle produzioni vitivinicole ed enogastronomiche d’eccellenza, inclusi i vini di tradizione monastica. L’evento ha registrato una notevole partecipazione di pubblico e si è articolato attraverso diverse attività che hanno unito natura, cultura e gusto:

Il Cammino: La giornata è iniziata la mattina con un’escursione guidata, che ha ripercorso un tratto della variante di Farfa della celebre Via di San Francesco, passando per il Monte Acuziano e i ruderi dell’Abbazia di San Martino.

I Banchi d’Assaggio: All’interno dello splendido chiostro dell’Abbazia del X secolo, sono stati allestiti i banchi d’assaggio gestiti da sommelier professionisti. Qui i partecipanti hanno potuto degustare vini regionali e monastici, accompagnati da prodotti tipici del territorio della Sabina a chilometro zero.

Incontri e Dibattiti: Presso la sala capitolare si sono tenuti anche i saluti istituzionali e dibattiti legati al turismo e alle tradizioni locali, alla presenza di autorità, tra cui il sindaco di Fara in Sabina, Roberta Cuneo e S.E. Mons. Ignazio Sanna.

Olio ed Eccellenze: Oltre al vino, il pomeriggio ha dato ampio spazio a una masterclass dedicata all’Olio Extravergine di Oliva Sabina DOP.

I Vini Monastici

I vini monastici presenti alla rassegna nascono dall’eredità storica delle abbazie italiane e francesi, dove la viticoltura non era solo sussistenza, ma una vera e propria arte legata alla liturgia e allo studio del territorio. 

Il legame con la Regola: Vini prodotti all’interno o in collaborazione con storici monasteri (come le realtà legate a Subiaco o a progetti di recupero viticolo monastico in Italia centrale), spesso contraddistinti da lavorazioni a basso impatto ambientale e metodi artigianali.

Vitigni storici: Bianchi strutturati e rossi da invecchiamento che riprendono i cloni originariamente preservati dai monaci amanuensi e speziali.

I Produttori Locali e Regionali

Accanto alla selezione monastica, la tappa di Farfa ha ospitato le eccellenze del territorio laziale, valorizzando le sottozone storiche della regione:

La tradizione della Sabina: Le cantine del reatino e del territorio sabino circostante hanno presentato i propri oli extravergine DOP e i vini locali (principalmente varietali legati al Sangiovese, al Montepulciano, alla Malvasia (soprattutto la puntinata) e al Trebbiano).

Ospitalità dalle altre province: La rassegna, promossa dall’Assessorato al Turismo regionale, coinvolge anche le Strade del Vino attive nel Lazio (come la Strada del Vino, dell’Olio e dei Sapori della Provincia di Latina, partner dell’iniziativa), portando in degustazione specialità come il Cesanese, il Bellone o i vini della Tuscia e della pianura pontina. 

Il legame tra i monasteri e la viticoltura nel Lazio ha radici profonde che risalgono al Medioevo, quando i monaci (in particolare benedettini e cistercensi) hanno salvaguardato, selezionato e tramandato antichi vitigni e tecniche agricole.

S.E. Mons. Ignazio Sanna, citando l’antico testamento (Salmo 104:15) ha puntualizzato che: “il vino è un dono di Dio che rallegra il cuore dell’uomo“, ma è anche causa di ubriachezza. La prima menzione della vigna e del vino è legata a Noè (Genesi 9), il quale dopo il diluvio pianta una vigna, si ubriaca e dà origine a episodi familiari turbolenti.

Nel Nuovo Testamento Gesù apprezza il vino e compie il miracolo della trasformazione dell’acqua in vino, c’è da dire, però, che al tempo di Gesù l’acqua non era molto potabile; infatti anche. San Paolo consigliò Timoteo che, per guarire, avrebbe dovuto bere il vino e smettere di bere acqua 

I monaci benedettini dell’Abbazia di Santa Maria di Farfa continuano a vivere seguendo la storica Regola di San Benedetto, incentrata sul celebre principio dell’Ora et labora (Prega e lavora). La preghiera è il cuore pulsante della comunità monastica e scandisce l’intero arco della giornata, sia di giorno che di notte. 

Il lavoro è vissuto come servizio fraterno, sostentamento ed è la strada che porta a Dio. A Farfa le attività dei monaci son quindi manuali, intellettuali e pastorali”.

Che possiamo sintetizzare nella:

Cura della terra e produzione locale. I monaci si occupano della gestione del territorio circostante, in particolare della produzione di olio d’oliva (la Sabina è storicamente rinomata per il suo “oro verde”), della coltivazione di ortaggi nell’orto del monastero e dell’allevamento di piccoli animali domestici per il consumo interno. 

Attività intellettuale e culturale. Valorizzano l’immenso patrimonio archivistico e la splendida Biblioteca monastica (che custodisce decine di migliaia di volumi e preziosi manoscritti medievali) promuovendo studi, convegni e pubblicazioni storiche. 

Attività pastorale. La basilica dell’Abbazia è un importante santuario mariano e i monaci gestiscono direttamente la parrocchia annessa, offrendo guida spirituale ai fedeli della zona. 

L’Erboristeria monastica. Gestiscono un negozio nel borgo dove è possibile acquistare prodotti artigianali, rimedi naturali, cosmetici e specialità alimentari provenienti da Farfa e da altri monasteri d’Europa.

L’Accoglienza e l’Ospitalità. L’accoglienza dei pellegrini è un pilastro della tradizione benedettina. I monaci aprono le porte del monastero a chi cerca un momento di stacco dalla modernità: accolgono visitatori e organizzano visite guidate per mostrare le bellezze artistiche (come i resti carolingi e il chiostro rinascimentale). 

Il sindaco di Farfa, Roberta Cuneo ha ringraziato la Regione Lazio per: “aver scelto il territorio di Farfa, che, grazie all’ordine monastico dell’Abbazia, ha conservato e tramandato per secoli la coltivazione del vino e dell’olio. Ringrazio anche la proloco che ha contribuito notevolmente alla valorizzazione dell’Abbazia, che sarà candidata per il 2028 come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO”

Finita la conferenza e i saluti istituzionali il pubblico si è così dedicato alla visita del monastero e alle degustazioni, che non hanno deluso le aspettative. 

La redazione di Abitare a Roma ha degustato quasi tutto, ma in modo particolare i salumi di Sergione (noto anche come Sergione The King of the Pig), che si trova a Montopoli di Sabina, in provincia di Rieti. Realtà artigianale specializzata nella lavorazione di carni suine nazionali (fresche, cotte e stagionate). Sergione, non utilizza additivi nocivi, coloranti o conservanti; ma oltre alla produzione, l’infaticabile Sergio Antonini organizza corsi dedicati alla lavorazione delle carni suine. 

I salumi sono stati accompagnati da una pregevole Malvasia puntinata prodotta dall’agriturismo “La Valle dell’Usignolo”: “Luscinia 2025”, di colore giallo paglierino; bouquet intenso di agrumi, fiori di campo, frutta a polpa bianca; al palato equilibrato, morbido, con mineralità e acidità piacevoli. 

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