Campagna per l’adesione a “Io qui posso entrare“ per il superamento delle barriere architettoniche nelle attività commerciali

Spesso le soluzioni per avere tutti la stessa possibilità nell’accedere in un negozio o in un ufficio per un cittadino costretto a muoversi su di una carrozzina sono più semplici ed economiche di quanto si pensi.

L’Associazione Disability Pride Onlus sarà presente venerdi 5 luglio con un gazebo dalle ore 18 alle 21 con il suo Presidente Carmelo Comisi per spiegare le finalità dell’iniziativa e la mobilitazione per la 2a Edizione Nazionale del Disability Pride che si svolgerà a Piazza del Popolo il 14 luglio dalle ore 18.

La scelta di piazza dei Mirti come location dell’iniziativa, di certo non è stata scelta a caso visto che l’Associazione Assalto al Cielo molto attiva sul Sociale nel Municipio Roma V e non solo, sostenitrice dell’iniziativa, ha partecipato alle iniziative promosse dalla Rete d’Impresa Castani che sta faticosamente portando avanti il progetto di riqualificazione di piazza dei Gerani dove all’interno prevista un’area giochi aperta a tutti i Bambini, compresi quelli, purtroppo, in carrozzina.

Ovviamente a noi non ci resta che auspicare alla Rete d’Impresa Castani di poter realizzare il progetto di una Piazza dei Gerani finalmente inclusiva e che tutte le attività commerciali presenti vadano al superamento di eventuali Barriere architettoniche laddove presenti.

Ci saranno ulteriori appuntamenti preparatori al Disability Pride di Piazza del Popolo tra cui un confronto sull’inclusione – Disabili in Italia che si terrà l’8 luglio alle ore 11,00 presso il Campidoglio nella Sala ” Laudato si ” con Carmelo Comisi che presenterà l’iniziativa e Alessandro Paone che modererà.