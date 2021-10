Camperismo in largo Cevasco. Ci sono novità?

Vorrei con questo articolo/lettera chiedere informazioni aggiornate al Consigliere municipale Christian Belluzzo, visto che passando tutte le mattine in Largo Serafino Cevasco non notiamo cambiamenti. La condomina che mi aveva inoltrato la pagina social il 20 settembre, ieri mattina mi chiedeva: ma non è stato fatto nulla? Non ho avuto risposte da dare.

Al Consigliere del Municipio Roma V Christian Belluzzo.

Il 20 settembre ho ricevuto da una condomina del palazzo dove abito una lettera, prelevata da pagina social e da Lei scritta ed indirizzata alla:

Polizia Roma Capitale, U.O. Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, U.O. V GruppPrenestino/ex Casilino, Dipartimento Politiche Sociali. Segreteria di Direzione e AA.GG., Ufficio di Coordinamento Servizi per l’Accoglienza e l’Emergenza Sociale, dove Lei citava testualmente “ormai da tempo in Largo Serafino Cevasco, nel Quartiere di Tor Tre Teste, Municipio Roma V, si sta verificando il fenomeno del “camperismo”. Diversi camper e furgoni stazionano ormai da tempo stabilmente, diverse persone ci vivono dentro, e tutto ciò sta causando disagi e degrado specialmente per le condizioni di sporcizia in cui viene ridotta l’area in cui parcheggiano tali veicoli. Si chiede quindi gentilmente di valutare intervento al fine di poter verificare tale situazione, che di fatto sta diventando un accampamento, di poter applicare tutte le corrette e necessarie procedure per ovviare definitivamente a questa problematica, liberando l’area, ed impegnando anche Sala Operativa Sociale al fine di evidenziare e promuovere ogni eventuale iniziativa utile lato assistenza.”

Consigliere, è passato circa un mese, i camper e le roulotte se non aumentate sono sempre li, con adulti e bambini che ci vivono dentro. Può, tramite il nostro giornale, fornirci nuove informazioni su come si sta evolvendo la situazione da Lei evidenziata?

La ringrazio in anticipo per il suo certo riscontro.