Campidoglio al lavoro per la riapertura Centri anziani

L’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale – informa in un comunicato il Campidoglio – sta portando avanti il lavoro di raccordo con i Municipi per la riapertura dei Centri Sociali Anziani. La priorità è la tutela della salute dei cittadini e, in tal senso, L’Amministrazione Capitolina non può permettere che siano commesse leggerezze.

Nel quadro delle linee guida emanate dalla Regione Lazio, l’Amministrazione Capitolina sta portando avanti un intenso lavoro di raccordo con il territorio, volto a sondare la disponibilità alla riapertura dei presidenti e dei coordinatori dei centri anziani e la garanzia da parte dei Municipi per l’attuazione di misure specifiche per la tutela della salute degli utenti, in quanto in una fascia d’età particolarmente delicata in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il lavoro di raccordo volto a valutare la riapertura del servizio, su cui l’Amministrazione Comunale è pienamente operativa anche con l’apporto della task force capitolina per il Sociale istituita dall’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì, proseguirà nei prossimi giorni.

La decisione sulla riapertura non potrà prescindere dalla valutazione del rischio di esporre al potenziale contagio le persone anziane che usufruiscono del servizio.