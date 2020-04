Campidoglio, al via 1000 Buoni Spesa alle famiglie romane

A Roma i Buoni Spesa sono già nelle mani dei cittadini. L’Amministrazione Capitolina ha infatti dato il via in questi giorni all’erogazione per i primi circa 1000 beneficiari in condizioni di difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19, che hanno scelto di ricevere i ticket tramite app.

Inoltre è previsto domani l’arrivo, presso il Dipartimento alle Politiche Sociali, anche dei Buoni cartacei.

“Molte famiglie romane stanno già spendendo i Buoni Spesa e questo è un risultato importante in un momento così delicato. Abbiamo ottenuto la massima velocità di consegna, grazie al sistema di richiesta semplice e immediato che abbiamo scelto e al lavoro di rete con edicole, parrocchie e associazioni del Terzo Settore e del Volontariato. Il lavoro non si ferma per supportare i cittadini su tutti i fronti”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Aver avviato, a meno di una settimana dall’apertura delle domande, la consegna dei Buoni Spesa è un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma che le scelte che abbiamo fatto sono corrette. Abbiamo iniziato a inviare i primi elenchi di beneficiari già sabato scorso, e ne stiamo inviando uno al giorno. Infatti, a mano a mano che i Municipi ci fanno arrivare le domande dei cittadini lavorate, immediatamente diamo il via all’erogazione. Non abbiamo perso un minuto. Il sistema funziona e i fatti lo confermano. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito”, dichiara l’assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.