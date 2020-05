Campidoglio. Calabrese: “Potenziamento trasporto pubblico in base a orari di punta e mobilità integrata fra le aziende di TPL”

Un comunicato del Campidoglio assicura che “continua il progressivo aumento dei servizi di trasporto pubblico locale, con rinforzi garantiti negli orari a maggiore flusso di passeggeri nei principali nodi di scambio fra le stazioni metro e le fermate dei servizi extraurbani regionali.

“Abbiamo definito – dichiara l’assessore capitolino alla Città in Movimento Pietro Calabrese – un piano integrato sui trasporti al tavolo di lavoro con la Regione Lazio. Ringrazio l’Assessore regionale Mauro Alessandri per la piena collaborazione, un dialogo avviato sin dall’inizio dell’emergenza CoViD-19, che ha portato all’integrazione fra i rispettivi programmi di servizio delle principali aziende TPL che operano nella Capitale”.

“Un lavoro condiviso che, dopo la ripartenza di due settimane fa, ha portato alla migliore definizione di mobilità integrata anche in vista di domani. Per questo abbiamo incrementato i servizi offerti, con particolare attenzione ai nodi di interscambio della metropolitana di Roma”, prosegue l’assessore.

“Rispetto – spiega Calabrese- al 4 maggio, l’aumento delle frequenze delle linee regionali sarà integrato all’incremento di bus da parte di Atac, grazie all’esercizio delle vetture normalmente in servizio nel periodo scolastico, più il potenziamento tramite 70 bus su 4 linee specifiche a sussidio fra le principali stazioni metro, grazie al contratto attualmente in essere”.

“Stiamo lavorando, inoltre, per utilizzare anche altri 70 bus fin da mercoledì prossimo, e ulteriori 60 già da venerdì. Il supporto di altre vetture tramite altri operatori privati, da contrattualizzare ex-novo, sarà in funzione degli esiti della domanda, eventualmente in previsione del sussidio per la ripresa delle attività scolastiche”, continua l’assessore.

“L’aumento complessivo del servizio dal 18 maggio 2020, seconda parte della Fase 2, consentirà di rispondere con efficacia all’aumento dei viaggiatori previsto in base alla riapertura del commercio, che si riverserà già da domani sulla rete del TPL, misurato sia rispetto alla differenziazione degli orari di apertura delle attività, suddivisi nelle tre fasce già delineate nell’Ordinanza capitolina, sia nell’eventuale variabile in funzione del numero di cittadini che torneranno a fare acquisti in città. Continueremo a monitorare la curva di crescita dell’utenza, nell’intento condiviso di ottimizzare al meglio le risorse disponibili e di calibrare il servizio nell’interesse delle necessità dei cittadini, sulla base delle indicazioni che provengono dal Governo e della curva dei contagi”, conclude l’assessore.

Così in una nota l’Assessore alla Città in Movimento di Roma Capitale Pietro Calabrese.