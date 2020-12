Campidoglio: cantieri stradali proseguiranno anche durante festività natalizie

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza per la prosecuzione dei cantieri stradali anche durante il periodo delle festività natalizie.

La disposizione sarà in vigore fino al 7 gennaio 2021 e sospende in maniera transitoria una vecchia ordinanza sindacale del 1983 che impediva la prosecuzione dei lavori durante il periodo natalizio. Il provvedimento sarà valido, anche, per le nuove richieste inviate dalle società di pubblico servizio per gli scavi in città.

“In questo momento difficile a causa del Covid-19 vogliamo che vadano avanti i cantieri strategici per il futuro della nostra città. Crediamo che la prosecuzione dei lavori, nel rispetto delle procedure di sicurezza per tutti gli operatori, sia un segnale forte soprattutto per le imprese duramente colpite dalla pandemia e per la futura ripartenza di questo settore economico”, spiega la sindaca Virginia Raggi.