Campidoglio: Celli, Gasparri distratto e confuso, democrazia è fondata su rispetto regole

“Immaginate cosa possa accadere se un giorno entrassimo a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, e pretendiamo con forza di poter parlare e intervenire senza averne titolo su argomenti non dovuti e non previsti?

Ecco, Senatore Maurizio Gasparri: è più o meno quanto avvenuto giovedì in Aula Giulio Cesare, sede dell’Assemblea capitolina di Roma, dove amministratori del centrodestra del Municipio VI, capitanati dal loro presidente, hanno tentato con modalità poco democratiche e aggressive di essere ascoltati su un tema non programmato, non concordato e non inserito all’ordine dei lavori.

Per essere chiari: non ho negato la parola a nessuno, ma ho solo rispettato le regole. Le immagini sono pubbliche e a disposizione di tutti.

Il Senatore Gasparri, dall’alto della sua decennale storia istituzionale, sa bene che il funzionamento delle Istituzioni è disciplinato da procedure precise.

Ma oggi, confuso e distratto dalle vicende e dai problemi interni al Governo che stanno sfociando in alcuni casi in un preoccupante e vergognoso gossip familiare, e imbeccato erroneamente da qualche riferimento locale romano, il Senatore Maurizio Gasparri si è lanciato in una difesa e solidarietà della sua parte politica, alterando e capovolgendo completamente i fatti.

La democrazia e il buon governo si costruiscono sul rispetto delle norme e dei regolamenti, e non su atteggiamenti intimidatori e arroganti per far valere le proprie ragioni, uno stile questo che non ci appartiene. Le Istituzioni parlano tra loro e collaborano con serietà e lealtà, e non mettono invece in scena teatrini pretestuosi e strumentali per avere visibilità. Ringrazio, dunque, il Senatore Gasparri per la solidarietà al contrario e per l’attenzione alla città di Roma.

L’auspicio è che la stessa sensibilità possa essere espressa anche per sostenere concretamente il proficuo percorso di rilancio che la nostra Amministrazione sta realizzando, magari ad esempio stimolando il Parlamento e il Governo a fare in fretta per la riforma di Roma Capitale o impegnarsi per far arrivare fondi per le nuove assunzioni per Roma e per i Municipi. Questa sì sarebbe cosa buona e giusta”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙