Campidoglio, chiusura di un tratto della via Ostiense per moto e biciclette

È stato interdetto al transito di velocipedi, ciclomotori e motocicli il tratto di via Ostiense compreso tra il km 27,100 e il km 23,600, ovvero tra via Capitan Consalvo e Via di Castel Fusano. Nelle more dell’avvio dei lavori di manutenzione stradale straordinaria già previsti, – informa un comunicato del Campidoglio -i veicoli a due ruote potranno percorrere la viabilità alternativa predisposta sulla vicina via del Mare.

La determina di limitazione del traffico, emessa dalla Polizia Locale del X Gruppo di Ostia, è stata trasmessa questa mattina al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana che si è già attivato, come da prassi, per predisporre la specifica segnaletica richiesta. Fino alla installazione di tale segnaletica saranno presenti sul posto pattuglie della polizia locale, incaricate di vigilare sul rispetto della disciplina speciale di traffico e di informare motociclisti e ciclisti sulla viabilità alternativa, che include la possibilità di transitare per la limitrofa via del Mare.

Intanto, la procedura di gara per lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria della via Ostiense, per tutto il tratto di competenza di Roma Capitale, è quasi alla fine del percorso. A giorni infatti verranno aperte le offerte economiche e verrà così individuato l’aggiudicatario dell’intervento.