Campidoglio. Disabilità gravissima, garantito contributo a intero elenco

Il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale conferma l’erogazione del contributo a tutti gli iscritti nell’elenco dei portatori di disabilità gravissima.

L’Amministrazione aveva in prima battuta provveduto ad erogare il contributo agli oltre 2.000 cittadini in condizione di disabilità gravissima in continuità assistenziale, presenti in elenco. Ora, grazie alle nuove risorse destinate dall’Amministrazione, si riuscirà a garantire il contributo anche ai circa 700 cittadini nuovi utenti con disabilità gravissima, ovvero che hanno fatto la domanda di accesso al beneficio la prima volta nel 2020 per avere il contributo nel 2021.

Per garantire ai cittadini questa importante misura l’Amministrazione Capitolina, nell’ultima variazione di bilancio, ha individuato le risorse economiche che consentono di erogare il contributo a tutti i richiedenti.