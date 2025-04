Campidoglio: firmata ordinanza contro le zanzare, al via campagna di prevenzione

È stata firmata dal Sindaco di Roma l’ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse dagli insetti vettori e in particolare dalla zanzara tigre e dalla zanzara comune.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della crescente diffusione sul territorio cittadino della “Aedes albopictus” – zanzara tigre- un insetto che, per le caratteristiche biologiche, può provocare effetti nocivi sulla salute umana.

Il Comune di Roma ha individuato una serie di obblighi e misure, gravanti sui cittadini e sui soggetti pubblici e privati, necessari a contrastare il fenomeno: tra questi, viene ordinato di non abbandonare contenitori in qualsiasi luogo dove possa formarsi raccolta di acqua piovana o stagnante, di provvedere nei terreni incolti o improduttivi ad un taglio periodico dell’erba e di trattare in forma preventiva o periodica i tombini, le griglie di scarico e i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata.

Per accompagnare queste misure, Roma Capitale ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “Meglio prevenire che zanzare”, diffusa attraverso i canali e il circuito della comunicazione istituzionale.

“Si tratta di misure necessarie, volte a sensibilizzare la collettività per la tutela della salute pubblica: negli ultimi vent’anni la presenza di quest’insetto è aumentata in modo direttamente proporzionale all’aumento della temperatura e dell’umidità.

L’obiettivo di ridurre in modo significativo la diffusione delle zanzare può essere raggiunto solo tramite una sinergia tra i cittadini e le istituzioni: per tale ragione il Dipartimento Tutela Ambientale ha già avviato un piano per il trattamento delle caditoie che prevede sei cicli di interventi.

Il primo ciclo è partito lo scorso marzo e si è concluso ad inizio aprile, mentre attualmente è in corso il secondo che terminerà a metà maggio. Si stima che l’ultimo ciclo verrà eseguito nel mese di ottobre” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, all’Ambiente e Ciclo dei rifiuti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.