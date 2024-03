Campidoglio: firmato accordo per interventi socio sanitari, per senza dimora con fragilità mentale

ASL Roma 1, Roma Capitale – Assessorato e Dipartimento alle Politiche Sociali e alla Salute, Municipio Roma I Centro e Polizia di Roma Capitale (1 Gruppo municipale Centro Storico – 1 Gruppo municipale Prati) – hanno siglato una procedura operativa per la gestione degli interventi a favore delle persone senza dimora o con fragilità mentale e psicopatologica, presenti nel territorio del Municipio Roma I.

Sarà costituita un’equipe multidisciplinare che coinvolgerà i diversi servizi di riferimento per un approccio inter-istituzionale e inter-disciplinare finalizzato allo sviluppo e alla condivisione di procedure di intervento e presa in carico e a facilitare ogni più utile azione sinergica per il trattamento delle situazioni di fragilità mentale.

La procedura in particolare si riferisce agli interventi di assistenza socio-sanitaria destinati a persone adulte singole italiane, straniere, apolidi, residenti e non residenti nel Comune di Roma in condizioni di estrema marginalità sociale che presentino anche problematiche psicopatologiche, per le quali si ritiene necessario ipotizzare un intervento integrato di tipo socio sanitario che promuova l’inclusione della persona e ne riduca i danni.

“È veramente importante formalizzare questo accordo nato da un lavoro di squadra, per far fronte ad una realtà complessa; – ha commentato Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute – è necessario rafforzare nuovi percorsi che facilitino la presa in carico integrata per l’accoglienza e l’assistenza. Monitoreremo tra 6 mesi l’andamento di questa procedura operativa in modo che questo modello possa essere una reale proposta anche per il Giubileo.”

Il Commissario Straordinario della ASL Roma 1, Giuseppe Quintavalle, ha sottolineato che si tratta di una rete che agisce in una logica di ascolto e di presa in cura. “Il nostro dovere è occuparci di quelle persone con fragilità socio-sanitaria che si trovano a perdere le proprie certezze; – ha spiegato – una rete virtuosa in cui si possa definire il bisogno, fare una analisi individuale e arrivare a una risoluzione del problema, ma anche lavorare a prevenire certe situazioni. Tutta la ASL Roma 1 è pronta a fare la propria parte, sia con i servizi del Dipartimento di Salute Mentale che con quelli Distrettuali“.

Alla firma del protocollo hanno presenziato anche Elisa Gullino del Distretto 1, il Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL Roma 1 Giuseppe Ducci, il Direttore dipartimento Politiche Sociali e alla Salute Michela Micheli e il Direttore centro direzione socio educativa municipio 1 Marco Biasucci.

