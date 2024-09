Campidoglio: Francesco Carpano lascia Azione e si unisce a Forza Italia

Azione continua a perdere terreno a Roma: il consigliere capitolino Francesco Carpano ha ufficialmente lasciato il movimento di Carlo Calenda per entrare in Forza Italia, unendosi a Rachele Mussolini, ex Fratelli d’Italia.

La notizia è stata confermata dalla coordinatrice romana di Forza Italia, Luisa Regimenti, che ha accolto i nuovi arrivati nel gruppo di opposizione in Campidoglio, ora rafforzato dalla presenza anche di Marco Di Stefano di Noi Moderati.

Carpano, 31 anni, con un background accademico alla Luiss e un passato come responsabile del Centro Studi di Azione, era entrato nell’Assemblea Capitolina nell’autunno del 2021, subentrando a Carlo Calenda.

Il suo passaggio segna un ulteriore colpo per Azione, che ora vede come unica rappresentante Flavia De Gregorio, dopo che diversi esponenti hanno abbandonato la lista, come Dario Nanni, che ha fondato un movimento civico, e i due renziani che hanno formato un gruppo autonomo con Italia Viva.

