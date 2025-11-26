Campidoglio, Gualtieri premia quattro agenti della Polizia Locale

Il Sindaco Roberto Gualtieri, insieme al Comandante Generale del Corpo Mario De Sclavis, ha premiato quattro agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per la professionalità e il forte senso del dovere espressi durante il servizio in situazioni di emergenza.

Il loro pronto intervento ha salvato la vita a un bambino e a un ragazzo, confermando l’importanza del lavoro quotidiano svolto sul territorio.

Gli encomi sono stati conferiti all’istruttore Andrea Perrino del Gruppo VI Torri e al funzionario Andrea Traversetti, all’istruttrice Antonella Spera e all’istruttrice Lea Scigliano del Gruppo II Parioli.

“Voglio ringraziarvi per la dedizione, la professionalità e la lucidità con cui siete intervenuti. La vostra capacità di agire con prontezza in situazioni così delicate conferma il valore della Polizia Locale e il suo ruolo fondamentale per la sicurezza dei cittadini. A nome mio e di Roma vi esprimo la più sincera gratitudine”. Con queste parole il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è rivolto agli Agenti.

