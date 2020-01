Campidoglio: il 3 gennaio 2020 stop alla circolazione

Nella giornata del 3 gennaio 2020, dalle 7.30 alle 20.30, oltre ai divieti previsti dalla D.C.S. n. 4/2015 scatterà il divieto della circolazione veicolare privata nella Z.T.L. Fascia Verde del P.G.T.U. per ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-Euro 1’ ed ‘Euro 1’ a due, tre e quattro ruote dotati di motore a 2 e 4 tempi e per autoveicoli a benzina ‘EURO 2’. Ne saranno escluse alcune categorie di veicoli (contrassegno invalidi, Polizia e Sicurezza, emergenza e soccorso ecc.).

Si dispone, inoltre: che gli impianti termici collocati all’interno dell’intero territorio comunale e destinati alla climatizzazione degli ambienti, dovranno essere gestiti in modo da non superare i 18°C per gli edifici classificati nelle categorie E1, E2, E4, E5 ed E6 e i 17° C negli edifici classificati nella categoria E8; che, sull’intero territorio comunale, dovranno essere intensificati i controlli per l’accertamento del rispetto delle norme sul divieto di combustione all’aperto; di procedere al controllo per l’ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di contenimento di emissioni polverulenti prodotte da attività di cantiere.