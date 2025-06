Campidoglio, il valzer delle nomine: chi entra, chi esce, chi torna

Roma cambia timone, almeno nella sua macchina amministrativa. Dal 23 giugno Albino Ruberti è ufficialmente il nuovo direttore generale di Roma Capitale – il cosiddetto city manager.

A firmare l’ordinanza è stato direttamente il sindaco Roberto Gualtieri, dando così il via a un giro di incarichi che coinvolge l’intero scacchiere politico e amministrativo della Capitale.

Ma questa non è una semplice sostituzione ai vertici del Campidoglio: è un vero e proprio rimpasto silenzioso, che si riverbera anche nelle municipalizzate e nella giunta.

Il nuovo incarico di Ruberti arriva a seguito del passaggio di Paolo Aielli, ex direttore generale, alla guida dell’Atac, la partecipata dei trasporti pubblici romani, dove da oggi riveste lo stesso ruolo di city manager. Due nomine parallele, entrambe operative dal 23 giugno, che non passano inosservate.

Per Ruberti si tratta di un ritorno nei palazzi alti del potere capitolino. Già nel 2021 era stato scelto da Gualtieri come capo di Gabinetto, ma nell’agosto 2022 fu costretto a dimettersi in seguito alla diffusione di un video diventato virale, in cui lo si vedeva urlare e insultare durante un’accesa lite con Francesco De Angelis e suo fratello Vladimiro. Un passo falso che sembrava aver chiuso le porte del Campidoglio.

E invece, due anni dopo, Ruberti è tornato, prima come capo della segreteria del Sindaco – subentrando a Giulio Bugarini, diventato assessore al Personale – e ora come massimo dirigente della burocrazia capitolina. Un’ascesa rapidissima: appena otto mesi per tornare al vertice della macchina amministrativa.

Ma ogni pedina spostata ne muove un’altra. Con Ruberti promosso, Bugarini sembra destinato a riprendersi il suo vecchio ruolo di capo della segreteria. Anche il suo passaggio in giunta, durato solo otto mesi, ha avuto un impatto decisivo: è riuscito ad approvare il nuovo piano di assunzioni e l’aumento degli stipendi per i dipendenti capitolini.

E ora? A sua volta, Bugarini lascerà vacante un posto in giunta. Il nome più quotato per riempirlo è quello di Pino Battaglia, veterano della politica romana e laziale, rimasto defilato per quasi un decennio ma sempre accanto a Dario Franceschini, leader di AreaDem.

L’arrivo di Battaglia servirebbe infatti a blindare l’equilibrio interno al PD romano, sancendo la “pace” tra AreaDem e Rete Democratica, la corrente guidata dal deputato Claudio Mancini. Una pax politica avviata con la designazione di Enzo Foschi alla guida del partito romano (senza avversari) e di Daniele Leodori – altro nome di AreaDem – a segretario regionale del PD Lazio.

Insomma, mentre Roma si prepara ad affrontare le sfide dell’estate e dell’Anno Santo 2025, tra palazzi e corridoi si riscrive l’organigramma di potere.

E, come spesso accade, le decisioni più importanti sembrano maturare più tra Montecitorio e il Nazareno che tra le stanze del Campidoglio.

