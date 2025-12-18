Campidoglio, la città ringrazia i suoi “eroi quotidiani”: premiati dipendenti Atac, tassisti e abbonati storici

Questa mattina in Campidoglio, presso la sala della Protomoteca, il Sindaco, Roberto Gualtieri, insieme all’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, al Presidente e alla vice Presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola ed Elisabetta Lancellotti, e al Presidente di Atac, Alessandro Rivera, hanno premiato con la medaglia della città alcuni dipendenti Atac e tassisti che si sono distinti durante l’anno per azioni e gesti encomiabili che denotano una straordinaria umanità.

Per la prima volta, quest’anno sono stati aggiunti all’elenco dei premiati i rappresentanti di quattro categorie di abbonati Metrebus: i fedelissimi, i senior, gli junior e i cittadini che provengono da zone lontane del mondo, ma che ora sono diventati affezionati abbonati al nostro servizio di trasporto pubblico.

“Esprimo la gratitudine mia personale e a nome della città – ha commentato il Sindaco, Roberto Gualtieri – per i gesti importanti che avete compiuto e che ci aiutano a fare del nostro trasporto pubblico qualcosa che non è solo un servizio asettico, ma trasmette senso di comunità, di partecipazione, di appartenenza, di orgoglio. Con le vostre azioni, che richiedono dedizione, coraggio, umanità, spirito civico, avete fatto molto di più di quello che in una visione burocratica vi viene richiesto. Tutto ciò è avvenuto in una fase di grande trasformazione del servizio di trasporto pubblico che, sia per quanto riguarda Atac, sia per i Taxi, vogliamo continuare a far crescere, migliorare e far diventare sempre più centrale nella vita della città. E questo si riflette ovviamente anche nella particolare cura che vogliamo avere per i nostri utenti, per i cittadini, per chi si è abbonato da tanti anni al trasporto pubblico, per i più giovani e per le persone che venendo da luoghi lontani nel mondo si sono abbonati e affezionati al nostro servizio di trasporto pubblico locale. A tutti voi giunga il ringraziamento della città e i migliori auguri di buon Natale e buone Feste“.

“Oggi siamo qui non per celebrare singole imprese – ha commentato l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – ma per riconoscere una trama invisibile che tiene insieme Roma: il coraggio umano, la cura reciproca, la fiducia che ci spinge ad andare avanti. Ogni giorno, sui tram, sugli autobus, nelle metropolitane, sui taxi ci sono storie che hanno l’eco di una normalità che diventa straordinaria. Storie di chi rischia, non per gloria personale, ma per dignità propria e generoso altruismo. Persone comuni che fanno cose straordinarie, nel silenzio di una fermata deserta, nel corridoio affollato di una stazione, lungo le corsie di una corsa frenetica. Quest’anno abbiamo voluto premiare anche i cittadini più fedeli al trasporto pubblico, i ragazzi undicenni con il loro primo abbonamento Metrebus, un cittadino proveniente dal Kenya e una dalla Cina che qui vivono da ventitré anni, una signora di 67 anni che ha l’abbonamento da 23 consecutivamente; i cittadini più anziani con abbonamento al Tpl: un 93 e un 94enne. A loro va la nostra gratitudine, perché sono la prova vivente che la città è un ecosistema di persone che si sorreggono, si fidano, si cercano e si aiutano a vicenda. Roma è vostra. Continuate a farla respirare, a farla vibrare, a farla vivere. E che ogni giorno sia, per tutti voi, un nuovo capitolo di una Roma solidale che non si volta dall’altra parte”.

L’elenco dei premiati

