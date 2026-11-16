I giochi all’interno della coalizione di centrodestra sembrano ormai fatti. Sebbene il riserbo rimanga d’obbligo, i sussulti di radio-Campidoglio indicano in Roberta Angelilli — attuale vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato — la figura prescritte per la corsa a sindaco di Roma.

L’annuncio ( se verrà confermato) sancirà l’investitura ufficiale per il 12 dicembre, penultima giornata di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia che quest’anno farà da grande vetrina al Circo Massimo prima del gran finale con Giorgia Meloni. La competizione entrerà nel vivo già lunedì 14 dicembre, dando immediata replica alla mossa elettorale con cui il primo cittadino uscente Roberto Gualtieri ha inaugurato la propria corsa al bis.

Una traiettoria politica tra militanza storica e istituzioni europee

Nata a Roma nel 1965, Angelilli incarna la continuità storico-politica della destra capitolina. La sua formazione si specchia nelle tappe classiche della militanza giovanile: dai banchi dell’università ai ruoli dirigenziali nel Fronte della Gioventù ai tempi dell’Msi, transitando attraverso Azione Giovani e Alleanza Nazionale.

La sua visibilità istituzionale ha trovato però la sua massima espressione al Parlamento europeo, dove è sbarcata nel 1994 a soli ventinove anni — primato come eurodeputata italiana più giovane in quella tornata — riconfermandosi per ben quattro legislature consecutive fino al 2009, periodo in cui ha ricoperto anche l’incarico di vicepresidente dell’Eurocamera e si è specializzata nelle politiche comunitarie e finanziarie. Rientrata a pieno titolo nei ranghi amministrativi locali con l’elezione in Consiglio regionale nel febbraio 2023, ha gestito il dossier delle attività produttive alla Pisana.

La sua investitura arriva dopo un laborioso confronto tra i leader nazionali — Meloni, Salvini e Tajani — volto a blindare l’unità della coalizione dopo settimane di riflessioni che avevano fatto circolare anche i profili di Fabio Rampelli e Luciano Ciocchetti, confermando una linea improntata alla condivisione programmatica e territoriale.

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