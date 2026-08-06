Campidoglio, nuovi investimenti nelle Zone O: approvati tre progetti da oltre un milione di euro

Un milione di euro per cancellare decenni di vuoto infrastrutturale nei quartieri nati all’ombra dell’abusivismo e dare risposte concrete ai residenti.

La Giunta Capitolina ha dato il via libera a tre distinti Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) destinati all’adeguamento e al completamento dei servizi primari in due Municipi della Capitale, sbloccando la fase che porterà alla progettazione esecutiva e al bando di gara.

I provvedimenti rientrano nel piano di recupero integrato delle cosiddette Zone “O” e dei Toponimi, le aree periferiche sorte spontaneamente nei decenni scorsi e storicamente prive dei servizi di base come strade, marciapiedi protetti, parchi ed elenchi fognari addebitabili.

Gli interventi previsti: dal Municipio VII al XIV

Il pacchetto di opere pubbliche approved si articola su tre cantieri specifici:

Centrone (Municipio VII) – 348.396,46 euro: lungo via del Fosso di Sant’Andrea verrà realizzato l’arretramento del muro di recinzione del Centro Idrico ACEA con la contestuale costruzione di un nuovo marciapiede, garantendo finalmente la messa in sicurezza dei pedoni in un tracciato stradale finora critico.

Lucrezia Romana (Municipio VII) – 433.737,16 euro: prende il via il primo stralcio della sistemazione a verde dell’area pubblica circostante il Centro Polifunzionale, che vedrà la nascita di un parco urbano attrezzato per la socialità dei residenti del quartiere.

Pian del Marmo (Municipio XIV) – 302.008,39 euro: sbloccata la posa di un nuovo tronco di fognatura nera in via Usseglio, opera di primaria importanza sul piano igienico-sanitario e per la regolarizzazione delle reti infrastrutturali della zona.

Il commento dell’amministrazione

«Con l’approvazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica e vista anche la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi, sarà possibile ora procedere alla progettazione esecutiva e alle successive procedure di gara, avvicinando l’avvio dei cantieri e la realizzazione delle opere», ha spiegato l’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. «Prosegue così il nostro impegno per ridurre i divari infrastrutturali e completare il percorso di riqualificazione dei nuclei sorti in assenza delle necessarie opere di urbanizzazione».

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