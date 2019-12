Campidoglio ordina altri 97 bus con convenzione Consip

Roma Capitale ha ordinato altri 97 autobus attraverso la convenzione Consip per rinnovare e potenziare la flotta a servizio della città. Dopo il primo ordine da 30 milioni, effettuato lo scorso agosto, l’Amministrazione ha investito una seconda tranche dello stesso importo per l’acquisto di ulteriori mezzi.

“Andiamo avanti decisi per il rilancio del trasporto pubblico: abbiamo destinato altri 30 milioni per l’acquisto di nuovi bus”, dichiara la sindaca Virginia Raggi. “Risorse che si aggiungono a quelle stanziate ad agosto: parliamo di 194 autobus interamente acquistati con risorse di Roma Capitale, che si vanno ad aggiungere ai 400 mezzi già messi in circolazione a rinforzo dei collegamenti in periferia”.

È inoltre in fase di completamento l’iter amministrativo per l’acquisto di altri mezzi per ulteriori 41 milioni di euro, come previsto dall’ultima variazione di bilancio deliberata in Assemblea Capitolina.

“L’iter prosegue come programmato”, aggiunge l’assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese. “Il nuovo ordine permetterà di abbassare ulteriormente l’età media della flotta. Con Atac abbiamo avviato un percorso di risanamento che si traduce in conti in ordine e più autobus sul territorio. Quello di oggi è un ulteriore passo in avanti verso un servizio di trasporto pubblico più efficiente”.