Campidoglio, ordinati altri 97 autobus

Roma Capitale ha ordinato altri 97 autobus attraverso la convenzione Consip per rinnovare e potenziare il parco mezzi al servizio della città. L’ordine è finanziato interamente con risorse di Roma Capitale, 30 milioni di euro presenti nel bilancio 2019-2021.

“Con l’acquisto di queste nuove vetture la nostra città compie un ulteriore passo avanti per il rilancio del trasporto pubblico. Un altro risultato importante dopo l’arrivo dei nuovi bus ordinati nel 2018 e in servizio da quest’estate sulle strade della Capitale, i primi 80 di una partita di 227 mezzi che a breve saranno tutti in circolazione, soprattutto nelle periferie”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

E’ inoltre in fase di completamento l’iter amministrativo per l’acquisto di altri mezzi per ulteriori 30 milioni di euro.

“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo ordine che ci permette di rinnovare il parco vetture e presto con gli altri 30 milioni di euro a disposizione potremo ordinarne altri sulla piattaforma Consip: un investimento importante che stiamo facendo con risorse finanziate interamente da Roma Capitale per migliorare il servizio offerto agli utenti”, aggiunge l’assessore alla città in movimento Linda Meleo.